Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями

Чаще всего перебранки начинаются на развлекательных доменах, киберспортивных площадках и на форумах, где обсуждается политика, рассказали эксперты центра Brand Analytics.

Специалисты центра решили составить портреты интернет-хейтеров и выяснить причины их активности, они исследовали более 6,8 млн сообщений из открытых русскоязычных источников. Также авторы исследования разделили понятия «агрессивность» (эмоция или выражение чувств при помощи нецензурной лексики) и «агрессию» (унижение собеседника или предмета спора, угрозы или призыв к действиям), сообщает телеканал «360».

В ходе исследования выяснилось: мужчины проявляют агрессию в два раза чаще, чем женщины, но с возрастом эта тенденция меняется. Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения. Они также отметили, что после 35 лет агрессия у мужчин значительно снижается, а вот у женщин впереди еще один период – с 55 до 65 лет.

2ch стал лидером по наличию негатива, далее следует площадка prodota.ru. Оба портала дают возможность пользователям оставаться анонимными. Сообщается, что аудитория этих ресурсов – молодые мужчины, поэтому первые места в списках по агрессии и агрессивности не удивительны. На третьем месте форум «ЯПлакалъ», там абсолютно разная по полу и возрасту аудитория.

Интересными эксперты посчитали данные с политических площадок («Эхо Москвы», Politforums.net), там пользователи чаще проявляют агрессию по отношению друг к другу или предмету обсуждения. Это свидетельствует о разобщенности интересующейся политикой аудитории, и о том, что там есть четкое деление на своих и чужих. А женский портал woman.ru по количеству агрессии обошел социальный портал «Пикабу».

По данным исследования, причинами вспышек негативных эмоций чаще становятся яркие события, которые касаются всех. Причем агрессия может направляться на само событие, на его участников или собеседника в сети и на обстоятельства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении свободы интернета.