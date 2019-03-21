Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями

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21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

Единственное очевидное преимущество Трампа перед Байденом – это возраст действующего президентаФото: Jonathan Ernst, Allison Shelley/Reuters
У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая. Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями

            21 марта 2019, 16:37

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Чаще всего перебранки начинаются на развлекательных доменах, киберспортивных площадках и на форумах, где обсуждается политика, рассказали эксперты центра Brand Analytics.

            Специалисты центра решили составить портреты интернет-хейтеров и выяснить причины их активности, они исследовали более 6,8 млн сообщений из открытых русскоязычных источников. Также авторы исследования разделили понятия «агрессивность» (эмоция или выражение чувств при помощи нецензурной лексики) и «агрессию» (унижение собеседника или предмета спора, угрозы или призыв к действиям), сообщает телеканал «360».

            В ходе исследования выяснилось: мужчины проявляют агрессию в два раза чаще, чем женщины, но с возрастом эта тенденция меняется. Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения. Они также отметили, что после 35 лет агрессия у мужчин значительно снижается, а вот у женщин впереди еще один период – с 55 до 65 лет.

            2ch стал лидером по наличию негатива, далее следует площадка prodota.ru. Оба портала дают возможность пользователям оставаться анонимными. Сообщается, что аудитория этих ресурсов – молодые мужчины, поэтому первые места в списках по агрессии и агрессивности не удивительны. На третьем месте форум «ЯПлакалъ», там абсолютно разная по полу и возрасту аудитория.

            Интересными эксперты посчитали данные с политических площадок («Эхо Москвы», Politforums.net), там пользователи чаще проявляют агрессию по отношению друг к другу или предмету обсуждения. Это свидетельствует о разобщенности интересующейся политикой аудитории, и о том, что там есть четкое деление на своих и чужих. А женский портал woman.ru по количеству агрессии обошел социальный портал «Пикабу».

            По данным исследования, причинами вспышек негативных эмоций чаще становятся яркие события, которые касаются всех. Причем агрессия может направляться на само событие, на его участников или собеседника в сети и на обстоятельства.

            Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении свободы интернета. 


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