Объем хищений с платежных карт в России вырос на 44% за год

Сумма несанкционированных операций с платежными картами в 2018 году выросла на 44% до 1,4 млрд рублей, говорится в обзоре Ценра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Количество подобных операций составило 417 тыс., что на 31,4% больше, чем в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на обзор ФинЦЕРТ.

В документе сообщается, что средняя сумма одной несанкционированной операции составила больше 3 тыс. рублей, этот показатель вырос по сравнению с 2017 годом на 9,6%.

Общее количество операций с платежными картами выросло на 8 млрд и составило 32 млрд, говорится в обзоре. Доля несанкционированных операций выросла с 0,0016% в 2017 году до 0,0018% в 2018 году.

В обзоре отмечается, что в большинстве случаев россияне не обращаются в полицию о кибермошенничестве.

«Пострадавшие сообщили в полицию всего о 4% случаев хищений. Подобная статистика может быть обусловлена тем, что в соответствии с рекомендациями о действиях при выявлении несанкционированных операций, клиент в первую очередь обращается к отчитывающемуся оператору», – говорится в обзоре.

По этим данным, злоумышленники обычно не совершают единичную операцию, а занимаются этим на постоянной основе, оставляя за собой множество следов. Поэтому обращение в полицию имеет смысл для того, чтобы совокупность о данных о хищениях дала суду правовые основания для привлечения мошенников к ответственности.

Пострадавшие, не обращаясь в правоохранительные органы, стимулируют злоумышленников, у которых формируется иллюзия о безнаказанности и провоцирует их на дальнейшую активность.

Ущерб от взлома банкоматов и платежных терминалов в России сократился в 3,3 раза, он составил 12 млн рублей. Всего в 2018 году сообщалось о 21 подобном инциденте, говорится в обзоре.

Отмечается, что всего использовалось три способа воздействия на банкоматы: подключение технических устройств, удаленное управление банкоматом и физическое воздействие, в том числе взрыв.