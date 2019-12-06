Италия назвала Россию «неизбежным партнером» в Средиземном море

Россия восстанавливает свою роль в регионе Средиземноморья, оставаясь «неизбежным партнером», заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Средиземноморье, благодаря обнаружению ресурсов и инфраструктуре, становится все более крупной связной платформой для мира. США остаются союзником и другом Италии, и мы считаем, что крайне необходимо, чтобы США продолжали играть важнейшую роль в регионе», – передает РИА «Новости» слова Ди Майо на открытии международного форума «Средиземноморские диалоги» в Риме.

Он добавил, что Средиземноморье представляет собой центральную тему отношений Рима с Вашингтоном.



«В январе мы проведём в МИД новую сессию Стратегического диалога по расширенному региону Средиземноморья», – сказал Ди Майо.



«В этом регионе восстанавливает свою важность Россия, неизбежный партнёр в том, что касается региональных динамик», – добавил итальянский министр.

Напомним, 23 ноября турецкие СМИ сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошел большой десантный корабль российского Черноморского флота «Азов».