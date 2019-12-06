Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата

Посол Ливии в Афинах объявлен персоной нон грата из-за подписанного Ливией с Турцией меморандума о разграничении морских зон, пишут греческие СМИ.

Газета «Этнос» со ссылкой на правительственный источник сообщает, что глава ливийского диппредставительства посетил в пятницу греческий МИД, где ему объявили, что он является персоной нон грата, а также назначили срок, к которому он должен покинуть страну, передает ТАСС.

Ранее МИД Греции дал срок послу Ливии представить до пятницы текст данного меморандума, чего он не сделал.

До этого Египет и Греция осудили вмешательство Турции в ситуацию в Ливии.