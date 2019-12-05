Названы страны, где лучше оставаться в отелях

Главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз рассказала, что в некоторых странах реальность может сильно отличаться от изображений в рекламных буклетах. И отдых может быть обеспечен только на территории отелей.

«В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», – рассказала эксперт радио Sputnik.

По ее словам, подобное можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, тогда многих туристов и спортсменов ограбили. Шпиз подчеркнула, что при поездке в такую страну необходимо учитывать, что социальные контрасты могут быть весьма заметные.

«Человеку, который переживает за свое спокойствие, который понимает, что хочет, чтобы его никто не тронул, туда ехать не надо. С другой стороны, вы можете отказаться от того, чтобы блистать повсюду золотыми украшениями и особо не сорить деньгами. Если вы будете вести себя скромнее, то не спровоцируете местное население», – подчеркнула эксперт.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума представили список самых безопасных для туристов стран мира.

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