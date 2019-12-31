Самолет из Новосибирска в Москву экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает портал E1.Ru по предварительным данным, у лайнера A-320, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель.

«Во время выполнения рейса U6-99 по маршруту Новосибирск – Москва сработал индикатор неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна развернулся в районе Нефтекамска и принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Пассажиры на время ожидания вылета, который планируется на резервном борте в 13.30 (11.30 мск), будут обеспечены всем необходимым, добавили в пресс-службе.

Напомним, в субботу сообщалось, что самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

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