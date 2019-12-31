В Уругвае ввели ЧС из-за массовых убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию из-за растущего числа убийств женщин, сообщили в администрации главы государства.

«Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент (...) решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», –передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Помимо этого, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.

По данным МВД Уругвая, ежедневно в стране регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.

Напомним, в октябре спикера ПАСЕ привели в ужас итоги расследования о домогательствах в Европе.