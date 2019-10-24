Спикер ПАСЕ ужаснулась итогами расследования о домогательствах в Европе

Результаты проведенных исследований ситуации с домогательствами в странах Совета Европы (СЕ) ужасают, заявила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на открытии европейской конференции председателей парламентов.

«Неравенство проявляется по-разному: сексизм, домогательства, насилие в отношении женщин. Все это его формы», – приводит ее слова ТАСС.

«ПАСЕ занимается этими вопросами, есть исследования, результаты которых в ваших досье. Они ужасают», – подчеркнула она, обращаясь к участникам конференции.

Паскье напомнила, что в ноябре 2018 года ПАСЕ запустила инициативу «Не в моем парламенте», нацеленную против домогательств в законодательных органах.

«Уверена, что благодаря нашей общей работе инициатива «Не в моем парламенте» станет настоящим движением против сексизма и домогательств во всех областях жизни нашего общества, причем это будет и «Не в моем городе», «Не в моем офисе» и так далее. То есть она будет рассматриваться через самые разные призмы», – заключила Паскье.

Открывшаяся в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию образования Совета Европы. Основная дискуссия проходит по теме «Общий европейский дом: следующие 70 лет». Российскую делегацию на форуме возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.