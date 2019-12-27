В черногорских церквях решили каждый два часа начинать заупокойный звон

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) заявила, что в Черногории каждые два часа будут звучать колокола за упокой в православных церквях из-за принятия закона о религиозных объединениях.

«На всех храмах каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества Христова, а после вечерней службы – проходить молебен Пресвятой Богородице, который служат в беде и искушении для Церкви Господней и ее верующих», – сообщили в митрополии, передает РИА «Новости».

По мнению священнослужителей, с принятием законопроекта в Черногории похоронили «право и справедливость». Также руководство СПЦ в Черногории заявило, что за принятие закона ответственен президент страны Мило Джуканович.

Парламент Черногории в пятницу принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». После этого граждане в стране начали перекрывать дороги, задержаны десятки человек. После потасовки в парламенте задержали всех 18 депутатов оппозиционного «Демократического фронта», трое из них остаются под стражей.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

В четверг совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренного Архиерейского собора СПЦ из-за нового законопроекта о церкви.

Добавим, что Сербская православная церковь официально отказалась признать автокефалию так называемой православной церкви Украины.