Россия увеличит ежегодную помощь Африке на 10 млн долларов

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия будет ежегодно выделять на 10 млн долларов больше для помощи Африке через фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

«Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в 10 млн долларов. Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке», – сказал Полянский, передает ТАСС.

С учетом этого общая сумма помощи Африке через данные программы составит около 30 млн долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие стратегические цели преследует Россия в Африке.