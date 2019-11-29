Московский суд заочно арестовал американского раввина по делу о библиотеке Шнеерсона

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29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...

Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Московский суд заочно арестовал американского раввина по делу о библиотеке Шнеерсона

                 29 ноября 2019, 11:22
              Фото: кадр из видео
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Тверской суд Москвы заочно арестовал директора библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» Шолома Дов-Бер Левина по обвинению в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона.

              «Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение суда, где добавили, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

              По данным суда, Левину предъявлено обвинение по ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию России культурных ценностей), санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

              По информации  «Коммерсанта», следствие обвиняет Левина в незаконном удерживании у себя семи книг из библиотеки Йосефа Ицхака Шнеерсона. Издание отмечает, что они хранятся в возглавляемой им библиотеке «Агудас Хасидей Хабад».

              Напомним, в январе 2015 года суд округа Колумбия штата Вашингтон обязал российское правительство выплачивать по 50 тыс. долларов ежедневно до возврата американским хасидам книг Шнеерсона. Однако администрация президента США Барака Обамы не согласилась с решением суда.

              Вашингтон счел, что данные санкции не смогут вынудить Москву «признать право собственности движения «Хабад» на «коллекцию Шнеерсона» и вернуть ее в частные руки.

              В феврале 2015 года на открытии отдела РГБ на территории Еврейского музея и Центра толерантности президент России Владимир Путин заявил, что проблема библиотеки Шнеерсона решена.

              Тогда в музее была размещена первая партия из 400 книг, которая представляет собой репрезентативную выборку, отражающую общий состав собраний семьи Шнеерсонов.

              Однако лидеры «Хабад Любавич» отказались считать вопрос закрытым. На заседании федерального окружного суда в Вашингтоне они подтвердили, что не удовлетворены таким решением России, однако по-прежнему надеются «полюбовно уладить» тяжбу.

              В августе 2015 года правительство США отвергло в суде Вашингтона по делу о библиотеке Шнеерсона и выступило за урегулирование ситуации через переговоры с Москвой.

              В сентябре 2015 года Россия решила выйти из судебного процесса в США по библиотеке и архиву Шнеерсона.


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