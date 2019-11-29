Московский суд заочно арестовал американского раввина по делу о библиотеке Шнеерсона

Тверской суд Москвы заочно арестовал директора библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» Шолома Дов-Бер Левина по обвинению в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение суда, где добавили, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

По данным суда, Левину предъявлено обвинение по ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию России культурных ценностей), санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

По информации «Коммерсанта», следствие обвиняет Левина в незаконном удерживании у себя семи книг из библиотеки Йосефа Ицхака Шнеерсона. Издание отмечает, что они хранятся в возглавляемой им библиотеке «Агудас Хасидей Хабад».

Напомним, в январе 2015 года суд округа Колумбия штата Вашингтон обязал российское правительство выплачивать по 50 тыс. долларов ежедневно до возврата американским хасидам книг Шнеерсона. Однако администрация президента США Барака Обамы не согласилась с решением суда.

Вашингтон счел, что данные санкции не смогут вынудить Москву «признать право собственности движения «Хабад» на «коллекцию Шнеерсона» и вернуть ее в частные руки.

В феврале 2015 года на открытии отдела РГБ на территории Еврейского музея и Центра толерантности президент России Владимир Путин заявил, что проблема библиотеки Шнеерсона решена.

Тогда в музее была размещена первая партия из 400 книг, которая представляет собой репрезентативную выборку, отражающую общий состав собраний семьи Шнеерсонов.

Однако лидеры «Хабад Любавич» отказались считать вопрос закрытым. На заседании федерального окружного суда в Вашингтоне они подтвердили, что не удовлетворены таким решением России, однако по-прежнему надеются «полюбовно уладить» тяжбу.

В августе 2015 года правительство США отвергло в суде Вашингтона по делу о библиотеке Шнеерсона и выступило за урегулирование ситуации через переговоры с Москвой.

В сентябре 2015 года Россия решила выйти из судебного процесса в США по библиотеке и архиву Шнеерсона.