Китайские СМИ представили могущество современного СССР

Если бы Советский Союз по-прежнему существовал, это была бы страна, которая не уступает Соединенным Штатам, пишет китайское издание Fenghuang wang («Феникс»).

Даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире, передает «ИноСМИ» содержание статьи.

Анализируя состояние СССР на момент распада, издание обращает внимание, что страна была второй по величине экономикой мира. «В конце 1980-х ВВП страны составлял около 700 млрд долларов в советской валюте, что составляло около 70% от ВВП Соединенных Штатов», – пишет издание.

Военная продукция составляла значительную долю в промышленном производстве, и благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Соединенные Штаты в случае необходимости, говорится в статье.

«Таким образом, если бы Советский Союз по-прежнему существовал, то он, несомненно, был бы мировой державой, которая идет нога в ногу с Соединенными Штатами. Кроме того, по-прежнему также существовала бы обстановка борьбы за мировую гегемонию между Америкой и СССР», – пишет автор статьи, отмечая в заключение, что «Соединенные Штаты не посмели бы с такой легкостью провоцировать» Советский Союз.

Ранее китайские СМИ порассуждали о «слабых местах» России. Востоковед Алексей Маслов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что эта публикация передает стандартный взгляд на Россию с точки зрения Китая.

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