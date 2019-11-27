На Украине отменили тендер на закупку российского угля

Госкомпания «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») отменила реультаты торгов на закупку 2,9 тыс. тонн российского угля для своего филиала «Юго-Западная железная дорога» («Пивденно-Захидна зализныця») на 2020 год.

«Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке», – заявил глава компании Евгений Кравцов, передает ТАСС.

В документах компании отмечается, что «тендер отменен по причинам, которые невозможно устранить».

«Юго-Западная железная дорога» собиралась заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 млн гривен (более 520 тыс. долларов) с компанией «Раксел», которая через венгерскую фирму GMV Trading Company планировала поставлять уголь марки ДГ из России.

Напомним, в 2014 году Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде» Донбасса, после чего в 2017 году поставки угля из Донбасса были заблокированы.

По данным украинских таможенников, в первом полугодии Украина импортировала 10,52 млн тонн угля, около 75% импорта составлял уголь из России. Газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться Украина из-за нехватки угля.