В России создали МБР «Ярс» железнодорожного базирования

В России создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного, сообщил генеральный конструктор «Московского института теплотехники», академик РАН Юрий Соломонов.

«Мы создали ракетный комплекс «Тополь-М», сейчас «Ярс» для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного - везде единая ракета», – передает РИА «Новости» слова Соломонова со ссылкой на журнал «Национальная оборона».

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс «Булава» (для подлодок класса «Борей») тоже унифицировали с «Тополь-М» и «Ярсом» по отдельным элементам и техническим решениям.

Напомним, 1 ноября Минобороны опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.

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