Минобороны показало спуск в шахту ракеты «Ярс» в Козельске

Минобороны опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.

На кадрах опубликованного Минобороны видео показаны перевозка ракеты «Ярс» на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и ее загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

«В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Козельское ракетное соединение первым в РВСН перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В мае 2016 года командующий Ракетных войск стратегической назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Татищевская и Козельская дивизии РВСН получат ракетные комплексы «Ярс» шахтного базирования.

Напомним, в конце 2017 года в Минобороны назвали сроки полного перевооружения РВСН на комплексы «Ярс».

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