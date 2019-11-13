Скорость на трассах в Нидерландах резко снизят во имя экологии

Правительство Нидерландов решило снизить максимально разрешенную скорость на трассах с 130 км/ч до 100 км/ч для сокращения выбросов азота в атмосферу, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Сейчас на некоторых трассах в стране уже действует ограничение скорости с 100 км/ч. Голландский премьер заявил, что в ближайшее время лимит в 100 км/ч в период с 6 утра до 7 вечера будет установлен на трассах, где сейчас максимальное ограничение установлено в 120-130 км/ч. Предполагается, что данные правила вступят в силу в 2020 году, сообщает ТАСС.

Однако ограничение скорости на дорогах не поддержал лидер Народной партии за свободу и демократию Сам Рютте.

«Я крайне разочарован, что ограничение в 130 км/ч исчезнет. Однако мера необходима в краткосрочном периоде для того, чтобы предотвратить экономический застой и потерю рабочих мест», – сказал он.

По его мнению, ситуация будет гораздо хуже, если многие люди потеряют работу из-за того, что кто-то хочет ездить с более высокой скоростью.

Также власти Нидерландов сообщили о введении ряда других мер в рамках сокращения с выбросами азота. Так правительство намерено изменить требования к корму для скота, чтобы сократить объемы азота в навозе, а также представить схему для фермеров, желающих прекратить заниматься сельским хозяйством.

На восстановление окружающей среды власти страны 250 млн евро. Подобные меры позволят реализовать проект по строительству 75 тыс. домов в следующем году.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как за рубежом борются со старыми автомобилями, в том числе в рамках сокращения вредных выбросов в атмосферу.