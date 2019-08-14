Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

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Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария

«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
Обсуждение: 118 комментариев
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    Почему на Западе боятся российской ракеты «Буревестник»

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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              		   14 августа 2019, 14:58
              Фото: Andres Stapff/Reuters
              Текст: Алексей Яковлев

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              Депутаты Госдумы задумались о том, чтобы запретить в России «старые» автомобили. Какие именно, какого возраста или с каким пробегом, правда, не уточняется. Цель тоже пока не совсем ясна – то ли ради безопасности, то ли экологии, то ли это просто мечта о грамотной урбанистике. 

              Как бы там ни было, по всему миру есть тренд на отказ от автомобилей в целом. В большинстве случаев идеологами служат даже не адепты экологии, кричащие о множащихся выбросах в атмосферу, а урбанисты. В основном западные. Многим уже ясно, что ситуация с количеством автомобилей в крупных городах не станет лучше, сколько дорог ни строй. Людей все больше, машин – тоже, пробки не рассасываются, выбросы растут... И так далее.

              Только вот дело в том, что универсального плана, который бы устроил всех, пока не изобрели. Города слишком отличаются по структуре, размерам, населению. Поэтому когда главный урбанист Хельсинки рассказывает, что в новых кварталах финской столицы намеренно не будут строить парковок, и «горожанин будущего» точно будет иметь не машину, а велосипед, ему можно поверить. Просто потому, что Хельсинки – не такой уж большой город. Между западной и восточной его окраинами около 22 км. А Москва и Мумбаи, к примеру, вдвое больше. То же самое можно сказать и о подобных инициативах в Осло, Копенгагене, который в 15 раз меньше того же Лондона, и других европейских городах.

              То, что в Хельсинки и Копенгагене удастся реализовать за 15 лет, в Москве и Лондоне растянется как минимум на 20–30, причем успех не гарантирован. 

              В общем, в большинстве европейских стран преобладает «мягкий» подход к отказу от автомобилей – владельцы в перспективе должны самостоятельно пересесть на велосипеды, общественный транспорт, самокаты и прочее – кому что нравится. 

              Есть, кстати, интересный пример Ирландии, который стоит особняком. В 2015 году две крупнейшие страховые компании страны, Allianz и Aviva, объявили, что больше не будут работать с владельцами автомобилей старше 14 и 15 лет соответственно. Причиной назвали «заботу о безопасности своих нынешних клиентов». Но, вероятнее всего, объясняется это простым нежеланием платить, ведь риск страховых случаев у возрастных машин, конечно, выше. Но и такая мера способна стимулировать на покупку новых авто.

              Когда же не бизнес, а власти – отдельных городов, подчеркнем этот момент – задумываются о жестком запрете на какие-либо «старые» автомобили, обычно в таких случаях речь идет о защите экологии. Давайте посмотрим на примеры.

              Барселона и Мадрид вводят ограничения на въезд в определенные зоны машин слишком низкого экологического класса, читай – старых. Причем в столице Каталонии власти решили очертить 95-километровую зону, которая покроет собой весь город и несколько муниципалитетов. Это означает, что к 2024 году аж 125 тысяч автомобилей не смогут въехать в эту зону, то есть их как минимум придется продавать в другие регионы, где автовладельцам дышится полегче. Но плоды это приносит – в Мадриде, к примеру, после введения запрета пробки на самой загруженной улице города сразу сократились на треть.

              Примерно те же шаги, только касающиеся дизельных авто, предприняли власти сразу ряда европейских столиц – отныне въезд в центр города для дизелей запрещен из соображений экологии. И подобные инициативы можно понять.

              Оксфордские ученые подсчитали, что только в Европе ежегодно около 10 тысяч человек умирают от выбросов дизельных двигателей. 

              Вообще «Дизельгейт», конечно, встряхнул городских чиновников по всему миру. Все бросились запрещать дизельные автомобили от четырех лет и старше. Так поступают в Риме, Франкфурте, Афинах, Мадриде, Милане, Брюсселе, Париже – пока запреты с временными рамками, но практически везде власти хотят отказаться от таких машин к 2030 году. 

              Париж и вовсе сейчас второй среди самых загрязненных крупных городов Европы. Поэтому мэр Анн Идальго решила дизелем не ограничиваться и пойти дальше. Теперь по будням полностью запрещен въезд в центр города для авто старше 1997 года, а в первое воскресенье месяца вообще для всех машин – с 10 утра до 6 вечера.

              Также большинство европейских и мировых столиц постепенно увеличивают число улиц, закрытых для автомобилей – так делают в Осло, Лондоне, Нью-Йорке, Мехико. В мексиканской столице, правда, есть проблема – там запретили водить личный транспорт по субботам еще в 2008 году, но экологию это не улучшило – оказалось, что большинство автовладельцев просто пересаживались на такси.

              Есть и города-«радикалы». В Амстердаме, к примеру, хотят, чтобы к 2030 году в городе остались только автомобили, вообще не производящие выбросов в атмосферу.

              Но наиболее близкий – и в то же время такой далекий – к российской инициативе пример – это Дания. То есть не один Копенгаген. Там есть национальная программа, предусматривающая полный запрет на продажу всех новых (!) автомобилей на бензине или дизеле к 2030 году. И даже гибридов – к 2035-му. То есть по идее местного правительства с 2035 года купить в стране можно будет только электромобиль. 

              То есть нигде в мире нет как такового запрета на владение «старыми» авто. Тем более на национальном уровне. Поэтому европейские инициативы выглядят несколько четче российских. Однако и к ним можно придраться. Отказ от старых дизельных, а за ними и бензиновых автомобилей приведет к тому, что огромное число таких машин просто переедут на другие рынки, на которых прослужат еще лет 20 до вынужденной утилизации. 

              Так, еще в 2017 году эксперты поднимали вопрос о «загрязнении на экспорт», которым занимаются развитые страны. В большинстве африканских государств огромную часть автопарка составляют подержанные автомобили из Европы и Японии. В Кении, например, их вообще 99%. А к 2050 году число старых машин, которые «спихнет» одержимая экологичностью Европа, увеличится в четыре–пять раз. Просто страдать будет уже не экология Старого Света или Японии, а Африки и Средней Азии.


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