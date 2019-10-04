Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти слепую россиянку вместе с собакой-поводырем

Водитель «Яндекс.Такси» в Курске отказался везти инвалидку по зрению Анну Наумову с собакой-поводырем, сообщают СМИ.

Водитель отказался везти Наумову и потребовал у нее документ, который обязует его везти незрячего человека вместе с собакой-поводырем, передает портал «Секунда».

Издание также опубликовало видеозапись, на которой запечатлен разговор заказавшей такси женщины и водителя «Яндекс.Такси».

Подобные ситуации с 2017 года регламентирует закон «О социальной защите инвалидов в РФ», согласно которому при перевозке инвалидов легковым такси в автомобиль без дополнительной платы должны пустить собаку-поводыря при наличии у нее специального документа.

Стоит отметить, что в ролике Наумова и ее сын попытались найти документ на пса, однако неясно, была ли у них при себе эта бумага.