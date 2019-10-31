У самолета Нетаньяху отказали тормоза

У пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отказала тормозная система во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион.

В результате инцидента никто не пострадал. Начато расследование инцидента, передает портал Ynet.

Репортер новостного портала The Belaaz опубликовал в Twitter фото с места ЧП.

JUST IN: The emergency crews at Ben Gurion Airport were called to Israeli Air Force 1 (Prime Minister’s New Plane) following a brake failure during a test run on the track ahead of its planned test flight for this coming Sunday. No injuries reported. (Via Ynet) pic.twitter.com/oLsi5il8M7 — Yeshayahu (@BelaazReporter) 31 октября 2019 г.

Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что новый пассажирский самолет Boeing 767 для Нетаньяху фактически был готов к использованию, его уже видели «в новой ливрее».