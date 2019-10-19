Компания-владелец разрушенной под Красноярском дамбы отрицает использование ртути

Компания «Сисим» (входит в структуру «Сибзолото») отрицает использование ртути при золотодобыче в районе деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края, где ранее прорвало дамбу.

«Обычно ртуть при таких работах используется, но компания уверяет, что она не использовала там ртуть», – сказал источник во властных структурах региона ТАСС.

Для проверки возможности попадания вредных веществ в реку Сейба при разрушении дамбы сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды.

По словам министра экологии и природопользования региона Павла Корчашкина, результаты обследования могут занять сутки.

«Росприроднадзор взял пробы, ну и, соответственно, в кратчайшие сроки, насколько это позволяет методика, потому что там идут химические реакции, они информацию дадут», – сказал он, добавив, что методика предполагает анализ в течение суток.

Ранее сообщалось, что в офисе компании холдинга «Сибзолото» следователи начали обыск.

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.

По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. В Курагинском районе введен режим ЧС, там продолжаются поиски еще шести пропавших без вести.

Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим, а губернатор края объявил 21 октября днем траура.

Также было опубликовано видео с места прорыва дамбы.