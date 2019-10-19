Сюткин ответил ужаснувшейся его пением вживую женщине

Певец Валерий Сюткин отреагировал на сообщение пользовательницы Instagram, которая указала на его несправедливое, по ее мнению, судейство на шоу «Голос» и раскритиковала пение исполнителя вживую.

«Облажал, как мог, чувака из Омска себя-то слышал? Большего ужаса, чем пение Сюткина живьем, не возможно придумать...» – написала leskovaelena123 (орфография автора сообщения сохранена).

«НЕВОЗМОЖНО ПИШИТЕ ВМЕСТЕ!» – ответил Сюткин.

Напомним, в минувшую пятницу Сюткин, комментируя выступление участника из Омска Вадима Изофатова на шоу «Голос» на Первом канале, заявил, что в его номере чувствовалась «натруженность», и выразил мнение, что выбранная песня была «низковатой».