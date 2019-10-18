Горбачев рассказал об обращении к Путину

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину, но не уточнил, о чем именно шла речь.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту. Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам – как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону», – рассказал Горбачев в интервью «Известиям».

В то же время он заявил, что «никуда не прячется» и «не скрывает своего мнения». «Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», – добавил политик.

Ранее фонд «Петербургская политика» представил рейтинг самых упоминаемых политиков-ветеранов России. На первом месте рейтинга расположился Михаил Горбачев, который был президентом СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС и кандидатом в президенты России. Горбачев родился в 1931 году, пик его политической карьеры завершился в 1991 году. Упоминания в СМИ в 2019-м – 38 тыс. 830 раз.