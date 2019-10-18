Россия официально предложила перевести Первый комитет ГА ООН в Европу

Россия официально вынесла на рассмотрение ООН предложение о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву, сообщил источник в комитете.

«Документ внесен [на рассмотрение комитета]», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал позицию России о нарушении Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств.

На прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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