Ашманов: Нужно урегулировать вопросы защиты нашего цифрового пространства

«Пока законопроект выглядит сырым, особенно в области процедур его применения. Но урегулировать вопросы защиты нашего цифрового пространства – нужно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя обсуждение в Госдуме законопроекта о значимых для российской информационной инфраструктуры интернет-ресурсах.

По словам Ашманова, возможное ограничение иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% никак не повлияет на зарубежные инвестиции в российский IT-сектор.

«Иностранные деньги? Пожалуйста, берите. Но рисуйте соглашения акционеров таким образом, чтобы контроль над компаниями был у российских владельцев» – сказал эксперт, приведя в пример ситуацию с компанией «Яндекс».

«По сути это наша критическая инфраструктура. Потому закон, о котором мы говорим – он про информационную безопасность и защиту технологий. А не про деньги и не про развитие бизнеса. Бизнес надо развивать другими средствами», – констатировал Ашманов.

«А теперь вспомните, что государство собирается в цифровую экономику инвестировать огромные средства. Эта отрасль экономики, конечно, разовьется, но если не ограничивать приход западных монстров с бюджетами на два порядка больше – это будет не наша цифровая экономика, а чужая. Вспомните, как в 90-е у нас скупали нефтяные компании и права добычи, которые мы потом с трудом возвращали. Это разве нормально?», – задается вопросом собеседник.

Он также указал на основные замечания к закону. «Во-первых, обращает на себя внимание сложная, неопределенная схема принятия решений. Кто и как будет принимать решения и давать разрешение той или иной компании иметь иностранных владельцев? Сколько их может быть? Об этом внятно ничего не сказано», – говорит эксперт.

«И во-вторых – не хотелось бы, чтобы закон был в итоге построен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Нужно понять, каким образом все это будет применено к иностранным игрокам, которые представляют главную угрозу. Потому что у нас есть странная слабость: на своих мы наезжаем, а Facebook, Google и остальных мы трогать боимся», – резюмировал Ашманов.

Напомним, в четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил в формате расширенного заседания законопроект об интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 26 июля депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. Согласно документу, признаваться значимыми для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ».

Согласно законопроекту, предлагается ограничить иностранное владение такими цифровыми ресурсами долей в 20% голосующих акций, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

В отношении компаний предлагается установить особые требования по структуре владения, а также по доступу иностранных субъектов к собранным и обрабатываемым данным о российских пользователях. Законопроектом предполагается, что компании, соответствующие установленным требованиям, смогут получать государственную поддержку их деятельности и услуг.

Основатель UDC Cloud Никита Северинов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что самой важной предпосылкой проекта закона является стремление обезопасить российский интеллектуальный ресурс и сосредоточить его в нашей стране.