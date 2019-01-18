Конфликт в Донбассе показал, чем российские танки лучше украинских

В Сети опубликовали анализ результатов попаданий в танки Т-64 и Т-72, принимавших участие в конфликте в Донбассе.

Согласно проведенному анализу, Т-64 страдали от выстрелов больше, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Lostarmour.

Отмечается, что данные по некоторым подбитым машинам оказалось добыть сложно, так как Т-64 «разлетается на куски».

Схема попаданий по Т-64 и Т-72 в Донбассе.



Обозначения:



крест - бронебойные

точка - кумулятивные

ромб - пробития неясного происхождения

пятиугольник - "не пробил"/ рикошет



Исследование проведено сайтом https://t.co/30aKsBmSOE, все детали и выводы - в разделе "курилка". pic.twitter.com/CcLb9KzQ5c — Komandante (@KomandanteS17) 18 января 2019 г.

В выводах сообщается, что проблемой танков являются ослабленные зоны, в частности стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Сообщается, что уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.

Авторы исследования подчеркивают, что анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование.

Т-64 разработан и производился в Харькове, является самым массовым танком на вооружении Сухопутных войск Украины. Т-72 производится на российском Уралвагонзаводе, а также в ряде других стран по лицензии. ВСУ располагают определенным количеством Т-72, снятых с хранения по ходу конфликта на востоке страны. Обе стороны войны в Донбассе применяют как Т-64, так и Т-72.