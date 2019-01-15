Путин сменил посла в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми сменил российского посла в Центральноафриканской республике; новым представителем Москвы стал Владимир Титоренко.

«Освободить Лобанова Сергея Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центральноафриканской республике», – говорится в тексте первого указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно второму указу, новым послом становится Владимир Ефимович Титоренко.

Ранее Титоренко был послом в Ираке (с марта 2002 по декабрь 2003 года), где был ранен при обстреле. До февраля 2007 года занимал должность после в Алжире, с 2009 по 2012 год был главой диппредставительства Катара.