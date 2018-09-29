Белград потребовал от ЕС воздержаться от лицемерия по ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал заявления Европейского союза (ЕС) в связи с обострением ситуации на севере Косова и Метохии, потребовав от ЕС воздержаться от лицемерия в этом вопросе.

«Я бы попросил вас, господа из ЕС, по крайней мере воздержаться от лицемерия», – заявил Вучич, комментируя слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза, заявившего, что ЕС «поддерживает контакт со всеми сторонами», и призвавшего стороны конфликта «действовать спокойно и сдержанно».

«Что значит спокойно? Сербы сами на себя напали?», – возмутился Вучич, слова которого приводит ТАСС.

Сербский лидер, в свою очередь, также призвал сербов Косова и Метохии сохранять спокойствие и выдержку.

Напомним, в субботу президент Сербии обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе» на севере края. Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в состояние высшей боевой готовности.