Президент Финляндии рассказал, чем изумил его Путин

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, какое впечатление на него произвел глава российского государства Владимир Путин.

Как признался Ниинисте, Путин «изумил» его тем, что «сохраняет контакты с Финляндией», с теми людьми, «с которыми он познакомился в начале 90-х годов». По словам Ниинисте, Путин всегда помнит, «когда с ним взаимодействовали уважительно», звонит «людям, которые теперь находятся на пенсии», приглашает их в Россию.

Ниинисте подчеркнул, что Путин «не забывает своих друзей», но и «не забывает, если с ним не взаимодействовали уважительно», передает ТАСС.

Ниинисте пояснил, что под «уважением» Путин понимает то же, что и финны, «возможно, немного больше». По мнению финского лидера, «с Россией надо быть очень прямым и решительным», говорить «надо прямолинейно», россияне «верят» честному собеседнику.

При этом Ниинисте вспомнил «старую финскую житейскую мудрость», которая гласит, что «казак забирает все, что плохо лежит», поэтому, по словам президента Финляндии, Запад должен быть настороже при взаимодействии с Россией.