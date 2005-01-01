Путин предсказал торжество здравого смысла и отмену санкций

Здравый смысл восторжествует, ограничения в отношении России постепенно снимут, отношения с Западом нормализуются, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Путин в интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул, что санкции «не пугают» Россию и не заставят ее отказаться от самостоятельного и суверенного развития, передает РИА «Новости».

Президент России указал, что государства, которые «пошли на поводу» у США, теперь сами испытывают на себе давление со стороны Вашингтона.

Путин сказал, что не собирается «радоваться и иронизировать» на эту тему, но отметил, что средства, которые используют США, «не могут быть универсальными». Со временем «станет очевидным», что «их применение вредит всем», включая самих инициаторов, считает президент.

Путин выразил надежду на то, что «так или иначе у нас отношения нормализуются».