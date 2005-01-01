Конгресс США откликнулся на приглашение в Россию

Делегация Конгресса США, планирующая совершить визит в Россию, будет включать членов как Сената, так и Палаты представителей, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, в состав делегации войдут трое сенаторов-республиканцев, о которых ранее уже писали американские СМИ, - Ричард Шелби , Джон Кеннеди и Джон Хувэн и другие сенаторы и конгрессмены, передает ТАСС.

В программе визита американской делегации значится посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга. При этом точные сроки поездки и состав делегации Антонов не назвал.



«Действительно, есть планы такие. <...> Естественно, мы приветствуем такое стремление, считаем, что приезд сенаторов (и конгрессменов) будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. », – заявил посол.



Он отметил также, что визит американской делегации в Москву является важным сигналом.



«Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. Я хочу, чтобы наши сенаторы и представители Госдумы приехали сюда. Но пока никаких планов на сей счет нет. Надо подождать результатов этого визита», – сказал Антонов.

По его словам, предстоящий визит поможет американским законодателям избавиться от ярлыков, навешиваемых в США на Россию.



«Для того, чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас – белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч (в рамках идущего в эти дни в России чемпионата мира по футболу), я надеюсь, они поймут все «страшилки» со стороны Госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить», – сказал он.



По словам Антонова, он ожидает, что американцы «просто привезут эти настроения» праздника с собой на родину.

«Для меня самое главное, чтобы был сделан шаг к восстановлению межпарламентских связей. Считаю, что, если нам это удастся сделать, тогда можно (будет) говорить и в более широком плане о взаимоотношениях между нашими двумя странами», – заявил Антонов.

В пятницу российский посол возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне. Он назвал «Дух Эльбы» символом «боевого братства народов СССР и США».