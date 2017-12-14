Путин присвоил ордена Безрукову, Газманову и Цискаридзе

Российский президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для ряда деятелей культуры.

Так, ордена Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» удостоены актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, а также артист балета Николай Цискаридзе.

Президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, целый ряд госнаград присвоен чиновникам, рабочим, ученым и учителям. Так, орден Александра Невского получит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Кроме того, ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждаются гендиректор Президентской библиотеки имени Ельцина Александр Вершинин, глава администрации Тюмени Александр Моор и начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства Дмитрий Тулеев.