Украинский диверсант осужден в Крыму

Суд признал виновным гражданина Украины Геннадия Лимешко в подготовке диверсий в Крыму и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

«Дело рассматривал судья Рыков. Геннадий Лимешко признан виновным, осужден к восьми годам колонии общего режима», – сообщили в Судакском городском суде, передает РИА «Новости».

В августе 2017 года ФСБ сообщала о предотвращении серии диверсий, которые готовил Киев в Крыму. Тогда был задержан агент СБУ Геннадий Лимешко. Предполагалось, что за пять тысяч гривен он должен был подорвать опоры ЛЭП между Судаком и Новым Светом, устроить завал на дороге и под конец поджечь лес.

В феврале верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на полуострове.