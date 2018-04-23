Греческий генерал предложил способ отменить санкции против России

Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что Евросоюз должен остановить санкции против России и предложил способ снять эти ограничения.

«Евросоюз должен остановиться с экономическими мерами. Для них нет никаких причин. Россия – это держава мирная. Крым принадлежит Российской Федерации, Российская Федерация едина», – сказал Христу РИА «Новости» на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он назвал введенные против России ограничения противоправными, подчеркнув, что деньги из-за прекращения экспорта сельскохозяйственной продукции «Греция потеряла огромные деньги». По его словам, потери Греции превышают 800 миллионов евро в год.

Он также предложил способ снять антироссийские санкции, поставляя титан в США и Европу только через Крым.

«Я предложил, чтобы экспорт и импорт России с США и Европейским союзом осуществлялся через Крым. Особенно титана и металлов, которые так необходимы Западу. Они очень важны для Запада. Это можно сделать. Это поможет снять санкции, введенные против России и Крыма», – сказал Христу.

По его словам, эту идею поддержал вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Он в свою очередь предложил создать внешнеторговую корпорацию, зарегистрировать ее в качестве крымского юридического лица и передать ей исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с США по тем товарным позициям, в которых американцы заинтересованы.

Осенью прошлого года премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Болгарии Бойко Борисов заявили о готовности их стран стать мостом между Евросоюзом и Россией.