Замеченный в Сирии перед ударом США беспилотник провел разведку в Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательные полеты у российских границ и линии разграничения в Донбассе, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Во вторник БПЛА вел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Позднее он летал вдоль линии разграничения в Донбассе, откуда мог наблюдать и за российской территорией.

Кроме того, этот же американский беспилотник (бортовой номер – 10-2043) вел разведку у российских баз в Сирии перед ракетным ударом западных стран, передает «Интерфакс».

Напомним, США, Британия и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на субботу.