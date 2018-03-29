Галкин пошутил про визит Путина на «Давай поженимся»

Юморист Максим Галкин на недавнем концерте в Кремле пошутил про визит президента России Владимира Путина на телепередачу Первого канала «Давай поженимся».

Галкин в ходе концерт много шутил про Путина, сообщает «Комсомольская правда». Юморист показал зрителям сцену, где президент якобы попал на программу «Давай поженимся», а там за главного холостяка страны боролись ведущие телепередачи Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили, что приняли решение развестись после почти тридцатилетнего брака.