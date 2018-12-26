Комплекс управляемого ракетного оружия «Булат» создают в России

В России идет разработка нового комплекса управляемого ракетного вооружения «Булат», сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

«Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете», – цитирует Абрамова РИА «Новости».

По данным открытых источников, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» АО «Конструкторское бюро приборостроения» представило макет перспективного необитаемого боевого модуля «Эпоха». Модуль оснащен 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и управляемым ракетным комплексом «Булат».

Также Абрамов рассказал, что новейший беспилотник «Корсар» проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

«Какова будет его дальнейшая судьба, сейчас сказать сложно, так как все зависит от требований и пожеланий заказчика», – уточнил он.



Он назвал беспилотники трендом сегодняшнего и завтрашнего дня и отметил, что все предприятия так или иначе работают как над созданием самих летательных аппаратов, так и в области полезной нагрузки для них.

«Да, мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США, однако уже сейчас по некоторым продуктам мы уже не уступаем самым современным аналогам. Думаю, пройдет еще немного времени и у нас в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и беспилотников», – сказал он.

Также Абрамов сообщил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» прошел модернизацию.

«Сейчас завершены работы и проведены испытания по расширению типажа целей с учетом современных угроз. Сделаны определенные выводы и найдены технические решения, позволяющие эффективно уничтожать малоскоростные маневрирующие цели», – добавил он.

Он рассказал, что в России создан проект новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) корабельного базирования, также есть новинки в области реактивных боеприпасов для таких систем и в сфере бомбового вооружения.

В частности, это неуправляемые реактивные снаряды с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности и с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Абрамов заявил, что в 2019 году Ростех планирует начать реформирование патронно-стрелковой отрасли России. Центром компетенций в этой области станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

По его словам, в связи с санкционным давлением стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, потому что часть продукции покупали США или страны-сателлиты.



«Сейчас нет объективных возможностей поставлять продукцию на эти рынки, поэтому ищем новые, сохраняем существующие компетенции, перегруппируем активы Ростеха, которые занимаются этим направлением, и тем самым создаем условия для развития стрелковой и патронной отрасли», – рассказал он.

Ранее в холдинге «Росэлектроника» (входит в Ростех) сообщали, что после модернизации самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У может обнаруживать принципиально новые летательные аппараты.

До этого стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных задач.