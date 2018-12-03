В России разработан проект универсальных боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных задач, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

«Одно из наших КБ подготовило проект универсальных кораблей, которые могут служить четырем различным целям», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Рахманов сообщил о завершении испытаний российских силовых установок для боевых кораблей. «Моделей этих газотурбинных агрегатов несколько», – сказал он, уточнив, что это агрегаты для судов на воздушной подушке, реверсивная машина, установка «турбина – турбина» и «турбина – дизель».

Глава ОСК добавил, что у «Сатурна» главная проблема с выпуском этих силовых установок в изготовлении редукторов.

Ранее на российские боевые корабли, в частности на фрегаты проекта 11356, устанавливались украинские силовые установки компании «Зоря-Машпроект». Однако поставки прекратились в 2014 году в связи с событиями на Украине.

В мае президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым предложил наладить серийные поставки газотурбинных агрегатов для кораблей.