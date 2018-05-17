Путин предложил Ростеху пустить в серию газотурбинные двигатели для флота

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым предложил наладить серийные поставки газотурбинных агрегатов для кораблей.

«Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя», – сказал Путин, передает ТАСС.

Чемезов согласился с главой государства, отметив, что Ростех «как раз над этим работает». Путин подчеркнул, что России необходимо большее количество таких двигателей.



Глава Ростеха доложил президенту об успешном вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей в Рыбинске. Он отметил, что предприятие позволяет создавать современные двигатели, которые подходят в том числе и для военных надводных кораблей.

В феврале стало известно, какие корабли первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные «ОДК-Сатурн», в рамках программы импортозамещения украинской техники.

Ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации заявили, что все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения. До этого двигатели для российских фрегатов производились на украинском предприятия «Зоря-Машпроект».