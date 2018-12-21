Эксперт: Благодаря «Лидерам России» начался отбор действительно квалифицированных кадров

«Благодаря конкурсу «Лидеры России» происходит отбор на государственную службу действительно квалифицированных кадров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя слова Путина о важности подготовки эффективных руководителей, в частности в рамках конкурса «Лидеры России».

«Есть две проблемы, которые нуждаются в решении. Первая касается поиска талантливой молодежи, которой нужны социальные лифты. Ее нужно искать, выбирать, трудоустраивать по профессионализму и квалификации молодых людей, – считает профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев. – Талантливые люди не должны прозябать в неизвестности. И вторая проблема: у нас отсутствовала до недавнего времени кадровая работа в государстве».

Как выразился эксперт, нередко «все строилось на принципах кумовства: знакомые кого-то посоветовали, порекомендовали и т.д. В результате на государственную службу попадал не пойми кто».

Как отметил Матвейчев, «формально были процедуры конкурсов, но они были именно формальными, они не соблюдались и симулировались». Ситуация теперь меняется, по его словам, именно благодаря конкурсу «Лидеры России», благодаря ему начался отбор действительно квалифицированных кадров.

По словам Матвейчева, конкурс проходит успешно, а главное его достоинство в четких критериях отбора. Он считает, что это только начало. «Сейчас с помощью «Лидеров России» берут людей на довольно высокие посты: заместителей федеральных министров, руководителей министерств в регионах и так далее. А в перспективе вообще на все посты госслужбы нужно будет ввести тестирование и суровый экзамен», – отметил Матвейчев. Таким образом, «Лидеры России» окажутся примером для будущих аналогичных проектов.

Напомним, накануне, выступая на своей пресс-конференции, Владимир Путин отметил важность подготовки эффективных руководителей.

«Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить», – сказал Путин.

«Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. «Лидеры России» у нас проводится конкурс кадровый», – сказал президент.

Следует отметить, что несколько участников конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов стали губернаторами, аместителями федеральных министров. Многие из них получили назначения в органы государственной власти федерального и регионального уровня.