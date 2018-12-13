Турция начала строительство наземной части «Турецкого потока»

Турция начинает строительство наземной части газопровода «Турецкий поток» на своей территории, заявил президент Тайип Эрдоган в ходе представления плана действий на вторые 100 дней работы нового правительства после перехода на президентскую форму правления.

«Мы начинаем строительство наземной части «Турецкого потока» на нашей территории», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Напомним, в конце ноябре в Черном море завершилась морская укладка газопровода «Турецкий поток». На церемонии окончания работ присутствовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турецкий поток» – новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, это уникальный проект – впервые на глубину 2,2 км уложена труба диаметром 813 мм. Протяженность каждой из ниток газопровода более 930 км. Мощность трубопровода – 31,5 млрд кубометров газа в год.