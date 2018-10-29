Шарий высмеял депутатов Рады за попытку спародировать «Письмо турецкому султану»

Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на попытку украинских депутатов спародировать картину Ильи Репина «Запорожцы» («Запорожцы пишут письмо турецкому султану») и изобразить сценку с написанием письма президенту России Владимиру Путину; Шарий указал на комичные детали этой фотографии.

«Как будто дабы особо подчеркнуть абсурдность происходящего в высшем законодательном органе цирка, пишут ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВЫЙ ФАЙЛ. Самый конченый парламент за все время», – написал Шарий в своем Facebook.

«Письмо» Путину писали депутаты Алексей Гончаренко, Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.