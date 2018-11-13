Лавров предупредил Запад об опасности пройти «точку невозврата»

Нагнетание США и другими странами Запада напряженности у российских границ может привести к тому, что «точка невозврата» будет пройдена, говорится в обращении главы МИД Сергея Лаврова к участникам открывшегося в Брюсселе Европейского русского форума.

Обращение зачитал постпред России при ЕС Владимир Чижов. Лавров приветствовал участников 12-го Европейского русского форума и подчеркнул его вклад в дело развития диалога между общественностью России и ЕС. Темой нынешнего форума стали вопросы войны и мира в современной Европе.

«Сегодня США и ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда «точка невозврата» может быть пройдена», – отмечается в обращении, передает ТАСС.

При этом пока, по словам министра, «нынешняя конфронтационность (России и Запада) не носит фатального характера».

В обращении отмечается, что «безрадостное положение дел в Евроатлантике» является прямым следствием узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса и создания новых ограничительных линий в Европе.

По словам Лаврова, в России уверены в «безальтернативности «капитального ремонта» общеевропейского дома во имя его мира и процветания».