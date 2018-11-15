Ростовских оперативников случайно рассекретили на корпоративе

Ведущая случайно рассекретила сотрудников отдела скрытого наблюдения ГУ МВД по Ростовской области, поздравив их на корпоративе в ресторане.

Сотрудники отдела скрытого наблюдения №2 оперативно-поискового бюро регионального управления полиции 10 ноября устроили в ресторане корпоратив в честь профессионального праздника, сообщает «360» со ссылкой на источник.

Перед выступлением артиста на сцену вышла ведущая и зачитала поздравление, которое передал ей один из полицейских. В тексте содержалось название секретной части.

Источник издания сообщил, что начальника отдела и других участников корпоратива уже уволили со службы. Причиной якобы стало разглашение секретных сведений.

В пресс-службе ГУ МВД отказались комментировать инцидент.

Оперативно-поисковое бюро считается одним из самых секретных подразделений МВД, оно занимается наружным наблюдением.