Опубликовано видео аварии «Союза-ФГ» с бортовой камеры

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер, установленных на ракете.

Видео было выложено на YouTube.

В ролике показано, как ракета «Союз-ФГ» набирает высоту. На 84-й секунде от нее отделяются три боковых блока; видно, что два из них отошли от ракеты, а один – блок Д – нет.

Ранее стало известно, что шток бокового блока ракеты «Союз-ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре.