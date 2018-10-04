Россия собралась ответить на биоэксперименты США в Грузии

Российская сторона примет дипломатические и военные меры в связи с развертыванием американцами на территории Грузии и других государств обширной военно-биологической программы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Он заявил, что нет необходимости увеличить количество подразделений войск радиационной, химической и биологической на юге России, однако ряд мер в связи с американской программой в Грузии будет принят, передает ТАСС.

«Мы не можем просто так смотреть сквозь пальцы, понимая, что какие-то вещи там происходят, которые напрямую влияют на состояние безопасности на южных рубежах, мы будем принимать дипломатические и военные меры», – отметил Шаманов.

Ранее Минобороны подробно рассказало о биологической программе США в Грузии, которая угрожает в том числе населению России.