Выявлено число враждебно настроенных к России американцев

Из результатов опроса, проведенного изданием Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov, стало известно, сколько американцев считают Россию врагом США.

Из результатов опроса, проведенного в период с 14 по 16 октября среди 1,5 тыс. американцев, следует, что 34% респондентов считают Россию врагом Соединенных Штатов и лишь 2% американцев считают Россию союзником США, передает РИА «Новости».

Еще десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% – недружественным.

При этом, согласно результатам опроса, 14% американцев считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп относится к России как к союзнику, а 12% полагают, что для главы Белого дома Россия представляется врагом.

Из того же опроса стало известно, что 47% американцев относятся к КНДР как к врагу и лишь 1% американцев считают Северную Корею союзником.

Организаторы опроса утверждают, что уровень погрешности результатов исследования примерно равен 3%.

Отметим, по данным на апрель 2015 года численность населения США составляла 325,7 млн человек.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался на невозможность установить хорошие отношения с Москвой из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.