Россия дала ДНР ряд гарантий

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам встречи в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил, что ДНР получила со стороны России гарантии в сфере безопасности и повышения уровня жизни граждан.

В рамках встречи обсуждались вопросы подготовки к выборам главы и Народного совета ДНР и социальные проблемы Донбасса. «Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, в скором времени будут озвучены несколько решений гуманитарного характера, которые позволят увеличить заработок граждан ДНР. Кроме того, внимание будет уделено проблеме сдерживания роста цен по некоторым товарам первой необходимости.

Пушилин также сообщил, что пригласил Суркова в Донецк. Визит состоится до конца года.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «к отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена», но в ДНР есть проблемы в экономической и политической сферах.