ДТП в Нижегородской области унесло жизни пятерых человек

В результате автоаварии в Нижегородской области погибли пять человек, сообщили в экстренных службах региона.

ДТП произошло в Починковском районе. На 211-м км федеральной автодороги Нижний Новгород – Саратов лоб в лоб столкнулись грузовой и легковой автомобили, передает ТАСС.

По данным «Интерфакса», произошло ДТП с участием бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Предварительно установлено, что все погибшие – жители Нижегородской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины случившегося, передает ТАСС.