Путин навестил Шаймиева в больнице в Казани

Президент Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов навестили в больнице экс-руководителя региона Минтимера Шаймиева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как известно, вчера во время встречи с духовенством в Казани должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Но Путин и глава Татарстана Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиастроительного завода им. И.П. Горбунова – прим. ВЗГЛЯД.) заехать в больницу к Шаймиеву», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Путин справился о здоровье Шаймиева и поблагодарил его за проделанную работу по благотворительности.

«В целом в ходе встречи Путин дал высокую оценку той атмосфере, которая создана в республике в плане сосуществования религий», – отметил Песков.

Напомним, ранее в ходе встречи в Казани председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин попросил главу российского государства Владимира Путина сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.