Путина попросили сократить число светских вузов–партнеров исламского образования

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин попросил главу российского государства Владимира Путина сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.

Путин встретился с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани, передает ТАСС.

Гайнутдин пояснил, что вузов-партнеров «много», и администрации президента известно, что «средства, которые выделяются на поддержку исламского образования, иногда тратятся не по-целевому». По словам Гайнутдина, средства идут через государственные вузы, «но большая часть остается у них, а не доходит до наших исламских учебных заведений». Он призвал оставить два-три вуза-партнера, через которые и оказывать финансовую помощь.

Путин в ответ подчеркнул, что осуществление поддержки через государственные вузы – это требование законодательства. Но, комментируя идею сократить число вузов-партнеров, Путин сказал, что «наверное, это правильно». Президент обещал разобраться в данном вопросе.

При этом Путин отметил, что «практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна» для нынешнего этапа религиозного образования, она делает такое образование «фундаментальным».

Путин отметил важность развития отечественной исламской богословской школы. Он добавил, что возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о подготовке смены, которую следует осуществлять «на собственной национальной базе». Путин заявил, что «традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения – очень важная часть российского многонационального народа», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в Казань.